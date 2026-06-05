Премьер-министр Польши: «Наша Пчёлка Майя лучше российских ракет»
Дональд Туск – о выходе в финал Хвалинской на Roland Garros
39 минут назадПодписаться в
Мая Хвалінская / Фото - WTA
Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на победу польки Маї Хвалинской (WTA №114) над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер (WTA №23) в 1/2 финала Roland Garros.
«Наша Пчелка Майя лучше российских ракет».
Хвалинская – первая квалифаерка, которая вышла в финал Roland Garros. Для нее это будет дебютный финал на Grand Slam.
В финале она сыграет против еще одной нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андрєевой (№8 WTA), которая в первом полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.
Напомним, 114-я ракетка мира победила россиянку Шнайдер и вышла в финал Roland Garros.
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