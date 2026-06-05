Владимир Кириченко

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на победу польки Маї Хвалинской (WTA №114) над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Дианой Шнайдер (WTA №23) в 1/2 финала Roland Garros.

«Наша Пчелка Майя лучше российских ракет».

Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! 👏🇵🇱❤️ — Donald Tusk (@donaldtusk) June 4, 2026

Хвалинская – первая квалифаерка, которая вышла в финал Roland Garros. Для нее это будет дебютный финал на Grand Slam.

В финале она сыграет против еще одной нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андрєевой (№8 WTA), которая в первом полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Напомним, 114-я ракетка мира победила россиянку Шнайдер и вышла в финал Roland Garros.