Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) уверенно пробилась в 1/2 финала хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия).

В четвертьфинальном поединке украинка разгромила представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (WTA 82). Для победы Снигур потребовалось 1 час и 11 минут, а первая партия завершилась с сухим счетом 6:0. Второй сет Дарья также уверенно оставила за собой — 6:3.

В течение матча украинская теннисистка реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, отдав сопернице лишь один гейм на собственной подаче.

За путевку в финал Снигур поборется с Терезой Валентовой (WTA 5).

Олийникова вышла в четвертьфинал в Гамбурге: второй раз подряд на турнирах WTA.