Снигур разгромила соперницу и вышла в полуфинал турнира в Праге
Украинка победила в двух сетах
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) уверенно пробилась в 1/2 финала хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
В четвертьфинальном поединке украинка разгромила представительницу Таиланда Ланлану Тараруди (WTA 82). Для победы Снигур потребовалось 1 час и 11 минут, а первая партия завершилась с сухим счетом 6:0. Второй сет Дарья также уверенно оставила за собой — 6:3.
В течение матча украинская теннисистка реализовала 6 из 12 брейк-поинтов, отдав сопернице лишь один гейм на собственной подаче.
За путевку в финал Снигур поборется с Терезой Валентовой (WTA 5).
Олийникова вышла в четвертьфинал в Гамбурге: второй раз подряд на турнирах WTA.
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