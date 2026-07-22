Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) уверенно пробилась в 1/4 финала хардового турнира категории WTA 250, который проходит в Праге (Чехия).

Во втором раунде соревнований восьмая сеяная украинка не оставила шансов турецкой теннисистке Айле Аксую (WTA 216). Для убедительной победы в двух сетах Снигур понадобилось всего 59 минут. В течение поединка Дарья выполнила пять брейков, отдав сопернице только один гейм на своей подаче.

WTA 250 Прага (Чехия). Хард. 1/8 финала

Айла Аксу (Турция) — Дарья Снигур (Украина) — 3:6, 2:6

В матче за выход в полуфинал украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Никола Бартунькова (Чехия) — Ланлана Тараруди (Таиланд).

Калинина уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Гамбурге.