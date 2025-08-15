Определились четвертьфиналистки турнира в Цинциннати.
8 теннисисток продолжают боротьбу за титул
9 минут назад
Фото: j48tennis.ne
В американском Цинциннати завершились все матчи четвертого круга турнира серии WTA1000. За титул продолжают борьбу восемь теннисисток.
Цинциннати. WTA1000. Четвертьфинальные пары:
арина соболенко – Елена Рыбакина
Ига Швентек – анна калинская
Варвара Грачёва – вероника кудерметова
Жасмин Паолини – Коко Гауфф
Напоминаем, что Людмила Киченок вышла в полуфинал соревнований в парном разряде.
Поделиться