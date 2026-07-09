15-летняя Скляр вышла в полуфинал юниорского Уимблдона-2026
Украинка в трех сетах победила Марию Макарову
около 1 часа назадПодписаться в
5-летняя украинская теннисистка Полина Скляр (WTA 971) пробилась в 1/2 финала юниорского Wimbledon.
В четвертьфинальном поединке украинка за 2 часа 24 минуты обыграла седьмую сеяную Марию Макарову.
Wimbledon-2026. Юниорки. 1/4 финала
Мария Макарова — Полина Скляр (Украина) — 3:6, 7:6 (7:3), 4:6
В полуфинале Скляр встретится с победительницей матча между Цюй Ихань и Анной Пушкарёвой.
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