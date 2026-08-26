Владимир Кириченко

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс и испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) сыграли в четвертьфинале смешанного парного разряда на US Open 2026.

За 56 минут звездный дуэт проиграл Белинде Бенчич (№12 WTA) и Флавио Коболли (№6 ATP) – (4) 4:5, 1:4.

По ходу матча Бенчич/Коболли выполнили три эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти заработанных. Уильямс/Алькарас подали навылет один раз, не допустили двойных ошибок и не смогли заработать ни одного брейк-пойнта.

Полуфиналы и финал американского мейджора в миксте состоятся в среду, 26 августа.

Отметим, что Серена и Карлос получили wild card в основную сетку этого турнира.

В 1/2-й Бенчич и Коболли сыграют против Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса, которые победили Катержину Синякову и Генри Паттена в четвертьфинале US Open.