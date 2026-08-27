Денис Седашов

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 188) прекратил борьбу в квалификационном турнире Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде отбора украинец в трех сетах уступил представителю Испании Пабло Ламасу Руису (ATP 126). Матч длился 3 часа.

В концовке третьего сета Сачко отыграл четыре матчбола соперника — два на тай-брейке, но после этого упустил два собственных матчбола и проиграл.

US Open 2026. Квалификация, 2-й раунд

Виталий Сачко (Украина) — Пабло Ламас Руис (Испания) — 2:6, 6:4, 6:7 (11:13)

Украинец в двенадцатый раз выступал в квалификации турниров Grand Slam и снова не смог выйти в финальный раунд отбора.

Свитолина и Монфис завершили выступления в миксте US Open 2026 после напряженного полуфинала.