Анисимова обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Американка одержала победу в трех сетах
40 минут назад
Фото: Getty Images
Американская теннисистка Аманда Анисимова (4 WTA) одержала победу над второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши в матче группового этапа Итогового турнира WTA.
Поединок длился 2 часа 35 минут. За это время Швентек совершила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного из четырех брейк-пойнтов. Анисимова ответила тремя подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовала два из одиннадцати брейк-пойнтов.
Итоговый турнир WTA. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Хард.
Аманда Анисимова (США) — Ига Швентек (Польша) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Ранее первой участницей полуфинала Итогового чемпионата стала Елена Рыбакина.