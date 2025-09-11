Олег Шумейко

Первый номер сборной Украины в матче Второй мировой группы Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой Вячеслав Белинский поделился ожиданиями от предстоящего противостояния. Слова теннисиста приводит btu.org.ua.

О том, что впервые сыграет в Кубке Дэвиса в статусе первого номера сборной

Играть первым номером для меня довольно привычно – я играл в юниорские годы под первым номером в сборных, мне доверяли, ставили, так что здесь ничего необычного. То что именно в Кубке Дэвиса буду играть первым номером и по рейтингу тоже – это да, впервые. В общем, настроение нормальное, все хорошо. В принципе, конечно, все немного нервничают, но я считаю – это нормально.

О игроках сборной Доминиканской Республики

Если честно, вообще никого из них не знаю. Знаю только что их первый номер стоял 211-м в мире (Роберто Сид Суберви), о втором вообще ничего не знаю. Но здесь Кубок Дэвиса и когда играет страна против страны – это совсем другая игра, не то, что на индивидуальных турнирах, поэтому здесь нужно быть готовым ко всему.

Об игровых условиях

Корты здесь в общем нормальные. Единственное – немного жарко. Нам будет тяжело, но думаю, мы с ребятами справимся – я в нас верю. Корт к завтрашнему матчу должен быть немного лучше, сейчас есть ещё неровности, ямки небольшие.

