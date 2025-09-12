«Приятные проблемы...» Орлов – о матче Украины в Кубке Дэвиса и успешном этапе в карьере
Владислав первым из «сине-жёлтых» выйдет на корт в Анталье
около 1 часа назад
Украинский теннисист Владислав Орлов прокомментировал btu.org.ua жеребьевку матча Второй мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.
О матче против лидера сборной Доминиканской Республики
Я приехал сюда во вторник вечером и у меня здесь был только один полный тренировочный день. Сегодня будет еще один. Думаю, этого времени вполне хватит, чтобы подготовиться к матчу. Я знаю своего соперника, я уже против него играл – это было примерно два года назад. Возможно, я уже что-то и не помню, но я поговорю с капитаном, и мы разработаем план на матч. Физически чувствую себя нормально и, конечно победа на турнире прошлой недели добавляет уверенности.
О успешном периоде в своей карьере
Сейчас в моей карьере неплохой период, можно так сказать. Я выиграл два «челленджера» подряд в паре, причем второй играл просто потому, что не успевал записаться на одиночку, сфокусировался на паре и получилось победить. До этого выиграл пять подряд в паре фьючерсов и в одиночке два. Очень приятный период в карьере, но в то же время и тяжелый, поскольку приходится играть очень много матчей, много путешествовать, и от этого мало времени на восстановление. Но честно говоря, это все приятные проблемы.
О своих рейтинговых целях
Я сейчас переехал и начал тренироваться в Польше. У нас есть конкретная цель – попасть в квалификацию турнира Grand Slam в одиночке. Так что пара это хорошо, но фокус на одиночке. Реально пытаемся сделать все, чтобы в следующем году попасть на Major. Конечно, нужно будет играть более крупные турниры, но будем пробовать и стараться реализовать.
