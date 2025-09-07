Орлов стал чемпионом турнира в Польше
Украинец одержал победу в трех сетах
около 1 часа назад
Украинский теннисист Владислав Орлов (554 ATP) стал чемпионом турнира ITF M15 в Польше.
В финале украинец в напряжённом трёхсетовом матче, который длился более 3,5 часов, одолел поляка Марцела Зелинского (877 ATP) — 7:5, 6:7(3), 6:3.
Орлов выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки, проиграл пять геймов на своей подаче, но сделал семь брейков, которые позволили ему завоевать титул.
