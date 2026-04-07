Орлов победил в финале квалификации турнира в Мехико
Украинец пробился в основную сетку Challenger
6 минут назад
Фото: ФТУ
Владислав Орлов (ATP, 535) в финале квалификации турнира серии Challenger в Мехико обыграл Ивана Марреро (ATP, 510) 6:3, 5:7, 7:6 (4).
За 3 часа на корте украинец трижды подал навылет, реализовал 6 брейк-поинтов из семнадцати и 4 раза ошибся при подаче. Испанец сделал 5 брейков и 6 «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Владислав победил во второй раз.
Напомним, что сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг с Польшей, который состоится 10-11 апреля.
