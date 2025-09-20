Світолина – о поражении в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг: «Это не конец – мы вернемся сильнее»
Украинки уступили Италии со счетом 1:2
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем Instagram подвела итоги поражения от Италии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг:
Вчерашнее поражение на Кубке Билли Джин Кинг было действительно болезненным.
Чувствую большую ответственность, и эту боль нелегко нести... Но мы отдали всё на корте, и я не могу быть больше гордой, чем стоять рядом с командой и представлять Украину.
Спасибо всем, кто был с нами – ваша поддержка придаёт нам сил.
Это не конец. Мы вернемся вместе, сильнее, чем когда-либо.
Напомним, что решающим стал парный матч, который закончился в двух сетах.