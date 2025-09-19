Олег Гончар

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) в Instagram высказалась о выступлении женской сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг, где команда проиграла Италии в полуфинале.

В полуфинале Украина уступила действующим чемпионкам из Италии (1:2), а до этого в четвертьфинале сенсационно победила Испанию (2:0).

«Полуфинал не закончился так, как мы надеялись, и это больно. Но я чувствую большую гордость. Гордость за команду и дух, который мы проявляли. Мы подбадривали друг друга и играли с сердцем. Спасибо трибунам в Шэньчжэне и всем, кто болел дома — вы давали нам силу». Марта Костюк

Костюк выразила благодарность партнершам, в частности Элине Свитолиной и Людмиле Киченок, а также персоналу сборной.

«Результат — лишь часть истории. Остаются воспоминания, эмоции и единство. Не могу дождаться следующего года, чтобы попробовать снова с этой удивительной командой». Марта Костюк

