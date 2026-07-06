Уимблдон-2026. Определились все четвертьфинальные пары в женском разряде
Матчи состоятся 7 и 8 июля
39 минут назадПодписаться в
На Wimbledon-2026 сформированы пары 1/4 финала в женском одиночном разряде.
Борьбу за престижный трофей продолжает вторая ракетка Украины Марта Костюк.
Костюк проведет свой четвертьфинальный поединок против итальянки Жасмин Паолини в среду, 8 июля (начало — не ранее 15:00 по киевскому времени).
Wimbledon-2026. Женщины. Пары 1/4 финала:
Вторник, 7 июля:
Наоми Осака (Япония, 14) — Каролина Мухова (Чехия, 10)
Джессика Пегула (США, 4) — Кори Гауфф (США, 7)
Среда, 8 июля:
Марта Костюк (Украина, 12) — Жасмин Паолини (Италия, 13)
Линда Носкова (Чехия, 9) — Элизе Мертенс (Бельгия, 25)
Костюк против финалистки Wimbledon. Определилась соперница украинской теннисистки в 1/4 финала.
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