Денис Седашов

Итальянец Янник Синнер (2 АТР) стал чемпионом турнира Masters в Париже. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (10 ATP).

Матч длился 1 час 51 минуту. Синнер реализовал один из шести брейк-поинтов, выполнил шесть эйсов и дважды ошибся на подаче. Оже-Альяссим ответил восемью эйсами, но сделал больше невынужденных ошибок — 13 против 8 у итальянца.

ATP 1000. Paris Masters. Париж (Франция). Хард.

Янник Синнер (Италия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:4, 7:6 (7:4)

Для Янника Синнера этот трофей стал уже пятым в сезоне.

Урсу завоевал восьмой титул ITF в карьере.