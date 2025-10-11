Владимир Кириченко

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA-2025, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пегула стала шестой теннисисткой, которая отобралась на Итоговый турнир.

Ранее путевки получили белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и три американки: Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Медисон Киз.

В 2025 году Джессика выиграла три титула – два «пятисотника» (Чарльстон и Бад-Хомбург) и один категории WTA-250 (Остин).

Напомним, на Итоговом чемпионате WTA сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона.

На данный момент на седьмом месте идет россиянка Мирра Андреєва. Еще математические шансы на отбор остаются у итальянки Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, украинка Катарина Завацкая проиграла во втором круге турнира в Китае.