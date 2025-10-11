Пегула квалифицировалась на Итоговый турнир WTA-2025. Осталось два места
В этом году американка выиграла три титула
около 1 часа назад
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA-2025, который пройдет с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Пегула стала шестой теннисисткой, которая отобралась на Итоговый турнир.
Ранее путевки получили белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и три американки: Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Медисон Киз.
В 2025 году Джессика выиграла три титула – два «пятисотника» (Чарльстон и Бад-Хомбург) и один категории WTA-250 (Остин).
Напомним, на Итоговом чемпионате WTA сыграют восемь лучших теннисисток по итогам сезона.
На данный момент на седьмом месте идет россиянка Мирра Андреєва. Еще математические шансы на отбор остаются у итальянки Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной из Казахстана.
Напомним, украинка Катарина Завацкая проиграла во втором круге турнира в Китае.