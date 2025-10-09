Пегула обыграла россиянку Александрову и стала первой четвертьфиналисткой «тысячника» в Ухане
Джессіка обыграла соперницу в трех сетах
Джессика Пегула / Фото - Yahoo
В китайском Ухане завершился матч третьего раунда женского хардового турнира категории WTA 1000, в котором встретились 11 ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова (девятый посев) и шестая в мировом рейтинге Джессика Пегула из США (шестой посев).
Встреча закончилась победой Пегулы в трех партиях – 7:5, 3:6, 6:3.
В четвертьфинале турнира в Ухане Джессика сыграет с победительницей матча между 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович и 62-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии.
Напомним, украинка Марта Костюк не смогла обыграть Каролину Мухову на старте «тысячника» в Ухане.