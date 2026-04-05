Олег Шумейко

Пятая ракетка мирового рейтинга Джессика Пегула высказалась о сопернице в финале турнира серии WTA500 в американском Чарльстоне Юлии Стародубцевой. Американку цитирует btu.org.ua:

Я не очень много о ней знаю. Видела несколько ее матчей, знаю ее в лицо. Она, кажется, хорошо чувствует себя на грунте, очень хитрая в игре, хорошая спортсменка. Сегодня она играла на чрезвычайно высоком уровне. Поэтому мне нужно будет немного времени, чтобы подготовиться: посмотреть ее матчи, понять, что она делает хорошо на этом турнире. Я никогда с ней не играла и даже не тренировалась, поэтому это точно будет непростой вызов.

В финале у вас будет поддержка трибун. Добавляет ли это давления или наоборот помогает?

Думаю, я просто постараюсь делать то же самое, что и на этой неделе. Зрители поддерживали меня почти в каждом матче. Сегодня, возможно, немного меньше, потому что соперница была американкой. Но в целом эта поддержка очень помогает. Я чувствую их энергию и знаю, что они хотят, чтобы я выиграла титул. Поэтому я постараюсь отдать всё, что у меня осталось – насколько это вообще возможно после такой недели (смеется).

