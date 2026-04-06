Олег Шумейко

Чемпионка турнира WTA500 в американском Чарльстоне Джессика Пегула высказалась о сопернице в финале соревнований Юлии Стародубцевой. Американку цитирует btu.org.ua:

Результат Юлии здесь совсем не выглядит как разовый успех. Она производит впечатление игрока, который еще не раз будет доходить до решающих стадий турниров, особенно на грунте. Думаю, это покрытие хорошо подходит ее игре. Она очень неудобная соперница. Возможно, сегодня она не показала свой лучший теннис, но я, в свою очередь, сыграла на очень высоком уровне. В то же время в конце матча было видно, что она может резко добавить. Юлия провела два гейма подряд без ошибок, и я сразу подумала: «Да, она сейчас реально набрала обороты». Думаю, именно это и создавало проблемы для многих ее соперниц раньше на этой неделе и в предыдущих раундах. Юлия очень непростой оппонент, особенно на грунте. И, если честно, сегодня мне нужно было максимально четко выполнить свой план – в определенном смысле мне это удалось. Но если бы я не играла на таком уровне, как сегодня, или если бы матч сложился немного иначе, она точно могла бы создать еще больше проблем. Она очень талантливый и в общем очень сильный игрок.

Вы сказали на корте, что считаете историю Юлии невероятной. Вы узнали о ней что-то на этой неделе? И что именно вам кажется в ней таким впечатляющим?

Да, мой тренер немного рассказал мне об этом сегодня раньше. Я знала немного, но не знала всего точно. И он сказал: «О, у нее невероятная история». Сам факт, что она играла за университет Old Dominion, потом преподавала теннис целый год и не имела особенно средств, чтобы выступать, и все эти безумные сценарии. Думаю, это просто невероятная история. Мне кажется, что история Юлии именно из тех, за которые люди могут болеть и которые могут поддержать. Так что мне показалось, что было бы хорошо немного это осветить. Не только для нее, но и для всех разных сюжетных линий, которые есть в нашем спорте, и которые, как мне кажется, и делают наш спорт таким замечательным. Каждый может на разных уровнях найти кого-то, с кем себя ассоциировать, и потом стать фанатом. И именно так наш спорт растет и становится больше.

Вы впервые играли против Юлии (Стародубцевой), а еще и в финале. Как вы думаете, какой был самый большой вызов, который она вам бросила, и как вам удалось его нейтрализовать?

Думаю, Юлия хотела диктовать игру своим форхендом, а мне нужно было атаковать ее вторую подачу и рисковать в этих моментах, особенно на грунте. Думаю, она любит выстраивать свой форхенд через подачу. Так что я хотела максимально убрать у нее этот паттерн. На самом деле, я думаю, что сыграла довольно умно. Я не боялась играть под ее форхенд и при этом хотела заставить ее двигаться. Но я смогла, так сказать, зажимать ее в углах и заставлять, возможно, идти на слишком большой риск. Я очень хорошо чувствовала мяч, из-за этого я смогла полностью вкладываться в свои удары, например, сильно загонять соперницу в угол, а потом искать возможность выйти вперед, когда могла.

Что касается подачи, я не думала, что мне сегодня не нужно слишком рисковать на своей подаче. Я просто хотела максимально качественно строить розыгрыш и попадать, больше размещать подачу, а не бить что-то слишком мощное. Поэтому, опять же, думаю, я хорошо выполнила все, что мне было нужно, и также «чувствовала» матч в процессе. Знаете, иногда ты просто ощущаешь, куда нужно подавать или куда принимать, основываясь на том, как развивается матч. И мне удалось действительно доверять своим ощущениям на протяжении всего матча.

