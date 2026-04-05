Денис Седашов

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила пятой ракетке мира Джессике Пегуле в решающем матче грунтового турнира в Чарльстоне (США). Финальная встреча завершилась победой американки в двух сетах.

Для 89-й ракетки мира этот финал стал первым на уровне WTA-тура в карьере.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Джессика Пегула – Юлия Стародубцева – 6:2, 6:2

Несмотря на поражение в матче за титул, выступление в Чарльстоне позволило Юлии значительно улучшить своё турнирное положение. Стародубцева обновит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 53-ю позицию.

