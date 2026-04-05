Стародубцева проиграла Пегуле в финале турнира в Чарлстоне
Украинка потерпела поражение в двух сетах
около 7 часов назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева уступила пятой ракетке мира Джессике Пегуле в решающем матче грунтового турнира в Чарльстоне (США). Финальная встреча завершилась победой американки в двух сетах.
Для 89-й ракетки мира этот финал стал первым на уровне WTA-тура в карьере.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Джессика Пегула – Юлия Стародубцева – 6:2, 6:2
Несмотря на поражение в матче за титул, выступление в Чарльстоне позволило Юлии значительно улучшить своё турнирное положение. Стародубцева обновит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 53-ю позицию.
