Стало известно, какие призовые получит Стародубцева за выход в финал турнира в Чарльстоне.
Это самая большая сумма в карьере украинской теннисистки
33 минуты назад
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№89 WTA) получит крупнейшие призовые в карьере за выход в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В финале украинка проиграла американке Джессике Пегуле (№5 WTA). За выступление в решающем матче турнира Юлия получит 218 тысяч долларов.
До этого крупнейшими призовыми Стародубцевой были 185 тысяч за выход в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине в 2024 году.
Пегула за победу получит 354 тысячи долларов.
Юлия обновит личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 53-е место.
