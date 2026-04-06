Олег Шумейко

Юлия Стародубцева высказалась о поражении в финале турнира серии WTA500 в американском Чарльстоне от Джессики Пегулы. Украинку цитирует btu.org.ua:

Я очень надеюсь, что это был её лучший матч на этой неделе, потому что быть единственной, кого она обыграла в двух сетах за весь турнир, — это не очень приятно! (смеётся).

Да, думаю, она сыграла хорошо. Честно говоря, как я уже говорила ранее, это одна из тех теннисисток, на которых стоит равняться и у которых мне советовали учиться. И я с этим согласна. Я, как и прежде, могу многому у Джесс научиться.

Нужно отдать ей должное – она сыграла здорово. А мне кажется, что я, возможно, не показала тот уровень, который держала всю неделю. Сегодня я определённо нервничала – это мой первый финал.

Наверное, последние три дня я была слишком «напряжённой», не могла нормально спать. Для меня впервые всё это было в таком масштабе, и мысли в голове не замолкали, они были очень громкими. Но она не просто так так хорошо играет, и вся заслуга принадлежит ей. Прекрасный турнир, второй титул подряд.

Когда вы вышли на корт и почувствовали атмосферу финала, какие у вас были эмоции?

Если честно, когда я только выходила на корт, ощущения были довольно похожи на предыдущие раунды. Мне кажется, к тому моменту я уже немного успокоилась. Но когда матч начался, конечно, мысли всё равно были: «Это финал, это что-то большое». Не уверена, что справилась идеально, но, мне кажется, в целом неплохо смогла это отодвинуть в сторону.

Вчера, когда я выиграла, это была для меня очень большая победа, и осознание того, что ты одна из последних, кто остаётся в раздевалке, — это серьёзная вещь. Я никогда раньше не доходила до такой стадии турнира. Так что, думаю, вчера я нервничала даже больше, чем сегодня.

Интересно, какая была реакция дома, в Украине? Вы уже слышали что-то оттуда?

На самом деле, когда я шла с корта после церемонии, я поняла, что так ничего и не сказала — просто потому, что очень нервничала и была немного перегружена мыслями.

Но я, конечно, как всегда хотела поблагодарить украинцев за их поддержку. Хотела сказать, что моё сердце там. Позже я напишу об этом пост. Я просто благодарна, что люди всё ещё приходят поддержать, и я видела украинские флаги на трибунах — это очень приятно видеть.

