Первая ракетка Украины Сачко поднялся в рейтинге ATP
Руне и Дрейпер вылетели из первой десятки рейтингового списка
38 минут назад
ATP на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг. Из первой десятки вылетели Джек Дрейпер и Хольгер Руне, которые уступили места Касперу Рууду и Феликсу Оже-Альяссиму.
Первая ракетка Украины Виталий Сачко поднялся на 2 позиции и теперь занимает 220-е место.
Обновлённый рейтинг ATP:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 11340 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 10500
3. Александр Зверев (Германия) – 6160
4. Тейлор Фриц (США) – 4685
5. Новак Джокович (Сербия) – 4580
6 Алекс де Минаур (Австралия, +1) – 3 935
7. Бен Шелтон (США, +1) – 3820
8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 685
9. Каспер Рууд (Норвегия, +2) – 3235
10. Феликс Оже-Альяссим (Канада, +2) – 3195
…
220. Виталий Сачко (Украина, +2) – 259
343. Олег Приходько (Украина, -3) – 145
390. Вячеслав Белинский (Украина, -27) – 124
Поделиться