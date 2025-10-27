Сачко победил сеяного и вышел в основу турнира в Словакии
Украинец в трех сетах обыграл Жукаева
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 220) в финале квалификации турнира серии Challenger в словацкой Братиславе обыграл одиннадцатого сеяного Бейбита Жукаева (ATP, 292) 6:4, 6:7 (1), 6:4.
За 2 с половиной часа на корте украинец 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из двенадцати и трижды ошибся при подаче. Казах сделал 13 эйсов, 1 брейк и 6 «двойных». Это была вторая встреча теннисистов – Сачко взял реванш за поражение в квалификации Wimbledon-2025.
Напомним, что Вероника Подрез выиграла турнир во Франции.
