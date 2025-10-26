Сачко с двумя «баранками» победил в полуфинале квалификации Challenger
Украинец обыграл представителя Словакии
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 218) победил в полуфинале квалификации турнира серии Challenger в Словакии Филипа Драба 6:0, 6:0.
За 50 минут на корте украинец 4 раза подал навылет, реализовал 6 брейк-поинтов из восьми и 1 раз ошибся при подаче. Словак сделал 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисистов.
Следующим соперником Сачко станет одиннадцатый сеяный Бейбит Жукаев (ATP, 293).
