Руне вытеснил Хачанова из топ-10 рейтинга АТР, Сачко потерял позиции
На вершине без изменений
около 1 часа назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины, однако опустился на 218-ю позицию.
22-летний испанец Карлос Алькарас продолжает возглавлять мировой рейтинг.
Датчанин Хольгер Руне поднялся в топ-10, вытеснив оттуда нейтрального теннисиста с российским паспортом Карена Хачанова.
Рейтинг ATP по состоянию на 20 октября:
1. Карлос Алькарас (Испания) – 11 340 очков
2. Янник Синнер (Италия) – 10 000
3. Александр Зверев (Германия) – 5 930
4. Тейлор Фриц (США) – 4 645
5. Новак Джокович (Сербия) – 4 580
6. Бен Шелтон (США) – 4 100
7. Алекс де Минаур (Австралия) – 3 935
8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 685
9. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3 590
10 (11). Хольгер Руне (Дания) – 3 180
218 (214). Виталий Сачко (Украина) – 259
346 (343). Олег Приходько (Украина) – 145
373 (375). Вячеслав Белинский (Украина) – 132
471 (467). Владислав Орлов (Украина) – 92
478 (458). Алексей Крутых (Украина) – 90
497 (504). Александр Овчаренко (Украина) – 87
510 (517). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 85
525 (527). Вадим Урсу (Украина) – 80
Напомним, Феликс Оже-Альяссим — победитель ATP-250 в Брюсселе.