Сегодня сборная Украины сыграет с Доминиканской Республикой в Кубке Дэвиса
Первым на корт выйдет Орлов
около 1 часа назад
В пятницу, 12 сентября, состоятся первые матчи Второй мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.
Начало матчевой встречи – в 11.00 по киевскому времени.
Кубок Дэвиса. Украина – Доминиканская Республика
Владислав Орлов (Украина) – Роберто Сид Суберви (Доминиканская Республика)
Вячеслав Белинский (Украина) – Питер Бертран (Доминиканская Республика)
Вторые матчи состоятся завтра, 13 сентября.
Сборные Украины и Доминиканской Республики разыгрывают право сыграть в плей-офф Первой мировой группы сезона 2026.
Напомним, что 31 января-2 февраля 2025 года Украина проиграла Тунису со счетом 2:3 и вылетела во Вторую группу.
Ранее капитан мужской команды Украины по теннису Орест Терещук высказался по жеребьевке матча Второй мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Доминиканской Республики.