Подраз победила в начале турнира в Чехии
Украинка в трех сетах обыграла местную теннисистку
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 316) в первом круге турнира серии ITF35 в чешском Либерце обыграла Петру Седлачкову (WTA, 961) 6:2, 4:6, 6:4.
За 2 часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из четырнадцати и 5 раз ошиблась при подаче. Чешка сделала 7 эйсов, 2 брейка и 4 «двойные». Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет Антония Шмидт (WTA, 385).
Напомним, что Виталий Сачко впервые за 4 года победил в основе турнира ATP.
Поделиться