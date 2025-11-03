Олег Гончар

В первом раунде турнира ATP в Меце (Франция) украинец Виталий Сачко (ATP 222) обыграл француза Джовани Мпечи Перрикара (ATP 59) со счетом 7:6, 6:3.

Матч длился 93 минуты, в течение которых Сачко подал три эйса против десяти у соперника. При этом у Виталия была одна двойная ошибка, тогда как у оппонента их было шесть.

Украинец реализовал единственный брейк-поинт из трех, тогда как француз не воспользовался ни одним из двух.

Напомним, ранее Сачко проиграл в финале квалификации турнира во Франции.