Подрєз дебютує на Wimbledon. Определилась первая соперница украинской теннисистки в квалификации.
Украинка сыграет против Аранчи Рус
около 2 часов назадПодписаться в
Украинская теннисистка Вероника Подрез (144 WTA) узнала имя первой соперницы в отборочном турнире Wimbledon-2026.
В стартовом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус (178 WTA). Это будет первая очная встреча теннисисток на корте. Матч запланирован на вторник, 23 июня.
Для 19-летней Подрез это выступление станет дебютным на кортах лондонского мейджора и вторым в целом в квалификациях турниров Grand Slam.
Легендарная Уильямс получила wild card в основу Wimbledon-2026.
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