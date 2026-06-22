Денис Седашов

Украинская теннисистка Вероника Подрез (144 WTA) узнала имя первой соперницы в отборочном турнире Wimbledon-2026.

В стартовом раунде квалификации украинка сыграет против представительницы Нидерландов Аранчи Рус (178 WTA). Это будет первая очная встреча теннисисток на корте. Матч запланирован на вторник, 23 июня.

Для 19-летней Подрез это выступление станет дебютным на кортах лондонского мейджора и вторым в целом в квалификациях турниров Grand Slam.

Легендарная Уильямс получила wild card в основу Wimbledon-2026.