Олег Шумейко

Вероника Подрез (WTA, 316) во втором круге турнира серии ITF35 в чешском Либерце обыграла Антонию Шмидт (WTA, 385) 6:7 (2), 6:2, 6:3.

За 2 с половиной часа на корте украинка трижды сделала эйс, реализовала 7 брейк-пойнтов из десяти и 11 раз ошиблась при подаче. Немка сделала 1 эйс, 4 брейка и 6 "двойных". Это была вторая встреча теннисисток – Подрез победила во второй раз.

Следующей соперницей Вероники будет Сара Файмонова (WTA, 791).

