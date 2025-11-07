Подрез пробилась в полуфинал турнира в Чехии
Украинка в трех сетах обыграла местную теннисистку
21 минуту назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 316) в четвертьфинале турнира серии ITF35 в чешском Либереце победила Сару Файмонову (WTA, 791) 1:6, 6:1, 6:1.
За 1 час 47 минут украинка трижды подала навылет, реализовала 8 брейк-поинтов из одиннадцати и трижды ошиблась при подаче. Чешка сделала 1 эйс, 5 брейков и 4 "двойные". Это была первая очная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Подрез станет вторая сеяная француженка Армони Тан (WTA, 241).
