Котляр сыграет в основной сетке турнира на Майорке
Соперницей украинки станет латвийка Дарья Семениста
Украинская теннисистка Елизавета Котляр (525 WTA) продолжит выступление на турнире WTA 125 на Майорке, несмотря на поражение в финале квалификации.
Елизавета получила место в основной сетке как «лаки лузер» после того, как с турнира снялись Бернарда Пера и Мая Хвалина.
В первом круге Котляр сыграет против третьей сеяной — латвийки Дарьи Семенистой.
Кроме того, в основной сетке соревнований выступит еще одна украинка — Александра Олейникова, которая начнет турнир матчем против седьмой сеяной теннисистки, нидерландки Аранчи Рус.
