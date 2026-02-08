Денис Седашов

Сборная Украины по теннису потерпела поражение от национальной команды Люксембурга в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

В парном матче, который стал третьим в противостоянии, украинский дуэт Владислав Орлов / Александр Овчаренко уступил тандему Алекс Кнафф / Крис Родеш. Поединок завершился поражением украинцев в двух сетах — 4:6, 2:6.

В четвертой игре серии на корт вышли Александр Овчаренко и Рафаэль Кальци. Украинский теннисист уверенно одержал победу в двух партиях — 6:4, 6:4.

Несмотря на эту победу, сборная Украины уступила Люксембургу в матчевом противостоянии со счетом 1:3.

В сентябре сине-желтые выступят во Второй мировой группе Кубка Дэвиса, тогда как Люксембург продолжит борьбу в Первой мировой группе за выход в квалификацию турнира.

