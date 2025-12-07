Подрез уступила в финале квалификации турнира во Франции
Украинка в двух сетах проиграла испанке Басольс
около 1 часа назад
Фото: btu.org.ua
Вероника Подрез (WTA, 301) в финале квалификации турнира серии Challenger во французском Лиможе проиграла Марине Бассо́льс (WTA, 240) 0:6, 2:6.
За час на корте украинка реализовала 1 брейк-поинт из шести и 6 раз ошиблась при подаче. Испанка сделала 1 эйс, 6 брейков и 3 «двойных». Это была первая очная встреча теннисисток.
