Поражение в Цинциннати в первом матче. Хайлайты встречи Свитолина – Крейчикова
Украинка уступила чешке в трех сетах
около 2 часов назад
Фото: j48tennis.ne
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 13) во втором круге турнира серии WTA1000 в американском Цинциннати проиграла Барборе Крейчиковой (WTA, 80) 6:2, 4:6, 3:6.
Обзор игры Свитолина – Крейчикова:
Отметим, что это была третья личная встреча теннисисток. Украинка проиграла во всех матчах.
Напомним, что Даяна Ястремская вышла в третий круг соревнований.