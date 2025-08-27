«Пришлось оставить родителей». Синнер признался, как сделал непростой выбор в пользу тенниса
Теннисист признался, что в некоторых моментах он строг к себе
около 1 часа назад
Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал о моменте, который определил его спортивную карьеру.
В интервью для документального фильма от Rolex итальянец вспомнил, что в детстве занимался сразу несколькими видами спорта.
Со стороны может казаться, что я не очень эмоционален, но это не так. Бывают моменты, когда мне трудно справиться с эмоциями, иногда я слишком строг к себе. Я играл в футбол, немного занимался теннисом, а в лыжах имел серьезные успехи. Но в 13 лет принял трудное решение — выбрать теннис. Дорога до кортов занимала несколько часов, поэтому пришлось оставить родителей, брата, друзей и все другие увлечения.
Медведев сенсационно проиграл 52-й ракетке мира на старте US Open.
Поделиться