Олейникова вышла в 1/8 финала турнира WTA 125 в Анталии
Александра победила нейтральную теннисистку с белорусским паспортом
около 2 часов назад
Александра Олейникова / Фото - БТУ
Украинка Александра Олейникова (№73 WTA) сыграла матч в рамках второго раунда турнира WTA 125 в Анталье.
Олейникова со счётом 7:5, 6:1 победила нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Ирину Шиманович.
Матч длился 1 час и 35 минут. За это время Александра 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 6/10 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Олейникова сыграет против победительницы матча Хулия Риера – Гиомар Маристани Сулета де Реалес.
