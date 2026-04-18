Костюк разгромила немку и вышла в финал турнира в Руане
Украинка одержала победу в двух сетах
43 минуты назад
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) вышла в финал турнира WTA 250 во Франции, разгромив немку Татьяну Марию (WTA 63) — 6:3, 6:0.
Матч длился всего 59 минут. За это время украинка не отдала ни одного своего подачи и реализовала пять брейков.
В решающем поединке Марта встретится с 19-летней соотечественницей Вероникой Подрез. Для юной украинской спортсменки это дебютный турнир на уровне WTA в карьере.
