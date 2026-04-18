Світолина остановилась в шаге от финала турнира в Штутгарте
Украинка проиграла в трех сетах
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) завершила борьбу на грунтовых соревнованиях в Германии. В полуфинальном противостоянии украинка в напряженной борьбе уступила представительнице Чехии Каролине Муховой (WTA 12).
Матч длился 2 часа и 15 минут. Свитолина смогла вернуться в игру после проигранного первого сета и уверенно забрала второй сет, однако в решающем отрезке матча сильнее оказалась соперница.
WTA 500 Штутгарт (Германия). Грунт в помещении. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Мухова (Чехия) – 4:6, 6:2, 4:6
Подрез стала второй украинкой в истории, которая дошла до полуфинала на дебютном турнире WTA.
