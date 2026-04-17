Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) прокомментировала свой выход в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. В четвертьфинальном поединке украинка в двух сетах обыграла чешку Линду Носкову (WTA 14).

В флеш-интервью на корте Элина рассказала, за счет чего ей удалось дожать соперницу в критические моменты встречи, в частности на тай-брейке первой партии. Слова приводит ВТУ.

Это был очень сложный матч, я именно такого и ожидала. Я знаю, что Линда – очень мощная теннисистка, у нее непростая подача. Поэтому мне нужно было постоянно быть в тонусе, стараться возвращать как можно больше мячей. Очень рада, что удалось завершить матч в двух сетах. Думаю, на тай-брейке всё решили несколько розыгрышей.

Я хорошо подавала на протяжении всего тай-брейка, а потом у меня появилось несколько возможностей на ее второй подаче – и я ими воспользовалась. Конечно, было немного обидно, что не удалось подать на матч [во втором сете], но в целом я очень довольна своим выступлением.