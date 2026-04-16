Подрез — об успехе в Руане: «Надеюсь сохранить этот уровень»
Украинка прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира WTA 250 во Франции
около 2 часов назад
Украинская теннисистка Вероника Подрез (209 WTA) прокомментировала свой успех на турнире серии WTA 250 во французском Руане. 19-летняя украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал соревнований такого уровня, последовательно одолела именитых Слоан Стивенс (552 WTA) и Элизабетту Коччаретто (41 WTA). Слова приводит ВТУ.
В флеш-интервью на корте Подрез отметила, что старается не заглядывать далеко вперед и фокусируется на качестве своей игры в каждом отдельном матче.
Я очень довольна сегодняшней победой. Всё идёт в хорошем направлении, и это прекрасно. Надеюсь сохранить этот уровень – стараюсь двигаться матч за матчем и доверять своей игре. Пока это работает. Цель – продолжать играть так же. Постараться улучшить некоторые моменты, потому что, например, во втором сете у меня был небольшой спад. Но в целом – продолжать работать и смотреть, как всё будет складываться дальше.
