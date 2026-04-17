Свитолина обыграла Носкову и вышла в полуфинал в Штутгарте
Украинка продолжает борьбу за титул в Германии
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) преодолела четвертьфинальный раунд турнира в Штутгарте (Германия). Украинка в двух сетах победила чешку Линду Носкову (WTA 14).
Матч длился 1 час 42 минуты. В первой партии теннисистки не проиграли ни одной своей подачи. Во втором сете Свитолина вела 5:2, позволила сопернице сравнять счет, однако в одиннадцатом гейме отыграла два брейк-поинта и завершила поединок в свою пользу.
WTA 500 Штутгарт (Германия). Грунт в помещении. 1/4 финала
Линда Носкова (Чехия) – Элина Свитолина (Украина) – 6:7 (2:7), 5:7
В полуфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) — Коко Гауфф (США).
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04