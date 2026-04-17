Владимир Кириченко

Донецкий Шахтер пробился в полуфинал Лиги конференций сезона-25/26.

В четвертьфинале «горняки» прошли АЗ – 3:0 в первом матче и 2:2 во второй игре на выезде. В полуфинале команда сыграет с Кристал Пэлас.

Шахтер – единственный представитель не из топ-6 лиг рейтинга УЕФА в полуфиналах всех еврокубков. В остальных парах представлены команды из Англии, Испании, Германии, Франции и Португалии.

Дончане в четвертый раз вышли в полуфинал еврокубка.

Ранее Шахтер доходил до этого раунда в сезоне 2008/09, когда одержал победу в Кубке УЕФА, и в сезонах 2015/16 и 2019/20, когда вылетал от Севильи (2:2, 1:3) и Интера (0:5) в полуфиналах Лиги Европы.

