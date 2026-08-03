Радукану пропустит US Open-2026 из-за травмы
Теннисистка восстанавливается после травмы
Британская теннисистка Эмма Радукану (49 WTA) не сыграет на Открытом чемпионате США (US Open) 2026 года. Об этом сообщает BBC.
Ранее спортсменка пропустила Wimbledon, чтобы полностью восстановиться после травмы правой голени.
На данный момент Радукану занимает 49-ю строчку в мировом рейтинге WTA, имея в своем активе 1105 очков.
Напомним, Эмма завоевала титул чемпионки US Open в 2021 году.
Олийныкова уступила Плишковой на старте турнира WTA 1000 в Торонто.
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