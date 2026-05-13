Сергей Разумовский

Первая ракетка мира Янник Синнер продолжает уверенно выступать на грунтовом турнире серии ATP 1000 в Риме. Итальянский теннисист пробился в четвертьфинал соревнований, одержав очередную убедительную победу перед домашней публикой.

В матче 1/8 финала Синнер встречался со своим соотечественником Андреа Пеллегрино (155 ATP). Несмотря на статус соперника, Янник действовал максимально собранно и не позволил оппоненту создать серьезную интригу.

Синнер победил в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Поединок длился 1 час 30 минут. В течение матча первая ракетка мира контролировал ход игры, уверенно действовал на своей подаче и регулярно давил на приеме.

Эта победа стала для 24-летнего итальянца особенной не только с турнирной точки зрения. Синнер продолжил свою победную серию на турнирах серии Мастерс до 31 матча. Благодаря этому он сравнялся с Новаком Джоковичем по самой длинной серии выигранных поединков в истории турниров этой категории.

Кроме того, общая форма Синнера остается впечатляющей. Итальянец выиграл 48 из последних 50 матчей, а его текущая победная серия на всех турнирах составляет уже 26 поединков подряд.

В четвертьфинале турнира в Риме Янник Синнер сыграет против победителя пары Николоз Басилашвили – Андрей Рублёв. Для итальянца этот матч станет очередной возможностью продолжить историческую серию и приблизиться к борьбе за титул на домашнем турнире.

Ранее Синнер победил Зверева и выиграл турнир в Мадриде.