Синнер победил Зверева и выиграл турнир в Мадриде
Первая ракетка мира одержал победу в двух сетах
около 1 часа назад
Первая ракетка мира Янник Синнер стал триумфатором турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. В финальном поединке первая ракетка мира разгромил немца Александра Зверева(3 ATP), потратив на победу всего 58 минут.
Итальянец продемонстрировал идеальную эффективность — за матч он подал восемь эйсов и реализовал 100% брейк-поинтов (4 из 4). В то же время Зверев не смог навязать борьбу, ни разу за игру не дойдя даже до шанса на брейк. Синнер доминировал в каждом сете, позволив сопернику взять только три гейма за всю встречу.
ATP 1000. Мадрид (Испания). Финал
Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия) – 6:1, 6:2
Напомним, что в женском разряде мадридского турнира победу праздновала украинка Марта Костюк.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05