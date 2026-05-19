«Я все еще не готов соревноваться»: Алькарас официально снялся с Wimbledon-2026
Вторая ракетка мира не успел восстановиться после травмы и вынужден пропустить весь травяной отрезок сезона
около 1 часа назад
Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что не сможет принять участие в предстоящем Wimbledon-2026. Испанский теннисист продолжает восстановление после травмы и вынужден полностью пропустить травяную часть сезона.
Испанский теннисист написал в своих социальных сетях:
Моё восстановление идёт хорошо, мне намного лучше, но, к сожалению, я всё ещё не готов соревноваться, поэтому вынужден сняться с травяного цикла на турнирах Queen’s Club и Wimbledon. Эти два турнира для меня по-настоящему особенные, и я буду очень по ним скучать. Мы продолжим работать, чтобы вернуться как можно быстрее!
Котляр одержала дебютную победу на уровне WTA-тура.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05