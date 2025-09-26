Владимир Кириченко

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выбыл из турнира категории ATP 500 в Пекине (Китай).

В первом раунде он со счётом 6:7, 3:6 проиграл итальянцу Флавио Коболли (25-й номер рейтинга).

Матч длился 1 час 52 минуты. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта из девяти. На счету Коболли пять эйсов, пять двойных ошибок и 2 заработанных брейк-поинта из 11 возможных.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине итальянец поспорит с победителем пары американца Ленера Тьена и аргентинца Франциско Серундоло.

